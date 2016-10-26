ELOFF’tan teşekkür ziyaretleri

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) yöneticileri, 2 Ekim Pazar günü ilçede ilk defa düzenlenen ve büyük ilgi gören offroad oyunları nedeniyle, organizasyona destek veren kurum-kuruluş yöneticileri ile işadamlarını ziyaret ederek, teşekkür etti.

ELOFF Başkanı Cemil Arığ ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Büyükşehir Belediyesi’nden Adnan Alagöz, Cengiz Berberoğlu ve Yaşar Kaymak, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Aybaklar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, Kervansaray Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Polat ve Ramada Otel yönetimini ziyaret ederek, teşekkürlerini ilettiler.

ELOFF Başkanı Cemil Arığ, Elbistan’da ilk defa bu büyüklükte bir organizasyon düzenlendiğini ifade ederek, organizeye maddi-manevi destek olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Pist alanının hazırlanması, misafirlerin ağırlanması, karşılanması ve organizenin eksiksiz ve hatasız bir şekilde yürütülmesi için büyük bir ekibin günlerce uyumadan çalıştığını anlatan Arığ, offroad oyunlarının her aşamasında görev alan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



