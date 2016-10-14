ELOFF’tan teşekkür daveti

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği offroad oyunları nedeniyle, organizasyonda emeği geçenleri yemek davetinde bir araya getirerek, teşekkür etti.

Demokrasi Şehitleri ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenen offroad oyunları nedeniyle Pınarbaşı Mesire Alanı’nda program düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personeli, Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği (ELOFF) üyeleri, Elbistanın Sesi Gazetesi köşe yazarları ile basın mensupları katıldı.

ELOFF Başkanı Cemil Arığ, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, “Biz bugün ciddi bir organizasyondan sonra hem istişare yapalım hem de rahatlayalım diye bu yemeği düzenledik. Büyük bir organizasyon yaptık, bölgemizin en büyük organizasyonuydu. Bu organizasyonda tabi sadece ELOFF yönetimindeki arkadaşlar değil, Büyükşehir Belediyemizden operatörümüze, daire başkanımızdan yazarlarımıza, muhabirimizden sanayideki çırağımıza kadar herkes bu organizasyonda elini taşın altına koydu. Burada biz büyük bir aile olduğumuzu gördük. Çok da ciddi, olumlu tepkiler aldık. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk ise, “Öncelikle bu yemeği düzenleyen ELOFF’a teşekkür ediyoruz. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak lojistik destekte bulunduk ve Elbistan’ımız çok şeyler kazandı. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah Elbistan’ımızın geleceği için bu destek daha da artarak, büyüyerek devam edecek. Burada gizli kahramanlarımız var. Kepçe operatörlerinden kamyon şoförlerine kadar esas onlar emek veren arkadaşlarımızdı. Biz de başkanımızın talimatları ile ve meclis üyelerimizin destekleri ile elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonuçta da Elbistan çok güzel şeyler kazandı. İnşallah devamını diliyoruz” diye konuştu.

Yemeğin ardından, offroad yarışları anısına katılanlara madalya takdim edildi.



