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ELOFF’a Afşin’den teşekkür ziyareti

Merkez Yayın Gurubu Sahibi Halil Demir, Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği’ne (ELOFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen offroad oyunlarının Afşin ve Elbistan başta olmak üzere bölgenin tanıtımına sunulan katkı nedeniyle teşekkür etti.

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ELOFF’a Afşin’den teşekkür ziyareti

Merkez Yayın Gurubu Sahibi Halil Demir, Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği’ne (ELOFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen offroad oyunlarının Afşin ve Elbistan başta olmak üzere bölgenin tanıtımına sunulan katkı nedeniyle teşekkür etti.

Elbistan Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği (ELOFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Organize Sorumlusu Hasan Göçer’i ziyaret eden Afşin Merkez Yayın Grubu Sahibi Halil Demir, “Elbistan Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği’nin organize ettiği offroad oyunları, Elbistan’ın yanı sıra Afşin’in tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Oyunlara katılan sporcular, yarışlardan önce Afşin’imizi ziyaret etmiş ve Eshab-ı Kehf gezisi gerçekleştirmiştir. Sporcular ve aileleri ile birlikte yaklaşık 600 kişi, ilçe dışından gelerek Afşin ve Elbistan’ımızı tanıma ve tanıtma imkânı bulmuştur. Bu önemli organizasyonda emeği geçen ELOFF başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

ELOFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Göçer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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