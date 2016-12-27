ELOFF, yaban hayvanlarını unutmadı

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) üyeleri, kış aylarının yoğun geçtiği şu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmayarak, fırınlardan topladıkları ekmekler ile temin ettikleri kırık buğdayları, hayvanların ulaşabilecekleri alanlara bırakarak, örnek bir davranışa imza attılar.

ELOFF Başkanı Cemil Arığ, derneklerinin sadece spor amacı ile kurulmadığını ifade ederek, sosyal projeler ve her türlü yardım faaliyetinde imkânları ölçüsünce yer almaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuruldukları günden bu zamana kadar birçok kurtarma operasyonunda yer aldıklarını dile getiren Arığ, kar yağışının yoğun olduğu Nurhak Dağı eteklerinde yaşayan yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla bir program düzenlediklerini söyledi.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla, dernek üyelerinin ilçedeki fırınları tek tek gezerek ekmek topladıklarını dile getiren Arığ, aynı zamanda temin ettikleri kırık buğdayları çuvallara koyarak, arazi araçları ile Nurhak Dağı eteklerine ulaştırdıklarını belirtti.