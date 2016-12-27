ELOFF, yaban hayvanlarını unutmadı

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği (ELOFF) üyeleri, kış aylarının yoğun geçtiği şu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmayarak, fırınlardan topladıkları ekmekler ile temin ettikleri kırık buğdayları, hayvanların ulaşabilecekleri alanlara bırakarak, örnek bir davranışa imza attılar.
ELOFF Başkanı Cemil Arığ, derneklerinin sadece spor amacı ile kurulmadığını ifade ederek, sosyal projeler ve her türlü yardım faaliyetinde imkânları ölçüsünce yer almaya çalıştıklarını kaydetti.
Kuruldukları günden bu zamana kadar birçok kurtarma operasyonunda yer aldıklarını dile getiren Arığ, kar yağışının yoğun olduğu Nurhak Dağı eteklerinde yaşayan yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla bir program düzenlediklerini söyledi.
Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla, dernek üyelerinin ilçedeki fırınları tek tek gezerek ekmek topladıklarını dile getiren Arığ, aynı zamanda temin ettikleri kırık buğdayları çuvallara koyarak, arazi araçları ile Nurhak Dağı eteklerine ulaştırdıklarını belirtti.
Arığ, yaptığı açıklamada, “Derneğimiz kurulduğu günden bu zamana kadar birçok sosyal projede aktif olarak yer aldı. Kırsal mahallelerde kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasında ise, güvenlik güçlerimiz ile birlikte hareket ederek, arazi araçları ile destek verdi. Dernek olarak sadece sportif faaliyetler yürütmüyoruz. Dernek üyelerimiz ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla ilçedeki fırınlardan ekmek topladık. Bunun yanı sıra temin ettiğimiz buğdaylar ile birlikte ekmekleri, arazi araçlarımızla Nurhak Dağı’nın ulaşabildiğimiz en yüksek bölgesine kadar götürdük. Ekmekleri yaban hayvanları için, buğdayları ise kuşlar için değişik alanlara bıraktık. Bu etkinlikte gönüllü olarak görev alan dernek üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde farklı etkinlik ve projeler ile ELOFF, Elbistan’a hizmet etmeye devam edecektir” diye konuştu.