ELOFF, Tokat yarışlarından birincilikle döndü

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Offroad şenliğinin 3.'sü Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 120 Off-Road aracının katıldığı yarışma yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar yarışları izleyebilmek için dağlık alanları doldurdu. Yaklaşık 2 kilometrelik pisti en kısa sürede tamamlanmak isteyen pilotlar zamanla yarıştı. Adrenalin dolu anları vatandaşlar heyecanla izledi. Offorad şenliğinde, Elbistan Doğa Spırları ve Offroad Kulübü (ELOFF) da yerini aldı.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, vatandaşlar ve yarışmaya katılımın oldukça fazla olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. 20 ilden 31 Off-Road kulübünün yarışlara katıldığını belirten Özcan, Tokatlıların hafta sonu farklı bir etkililiği izleme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Zorlu yarış sonrasında ELOFF’tan Sait Karpınar’ın pilotluğunu, Ali Özdemir’in de co-pilotluğunu yaptığı ‘buggy’ adlı araç extrem klasmanında birinci oldu.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, Türkiye’nin değişik illerinde düzenlenen offroad şenliklerinde başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini söyledi.

Tokat’ta elde edilen birinciliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Şahin, tüm kulüp sporcularına mücadeleleri ve emekleri için teşekkürlerini sundu.