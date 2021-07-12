ELOFF, Sivas yarışlarından 2 kupayla döndü

Sivas Belediyesi ve Sivas Off-Road Kulübü'nün öncülüğünde ikincisi düzenlenen Sivas Belediyesi Offroad Oyunları'na 21 ilden 124 araç katıldı. Elbistan Doğa Sporları ve Ofrroad Kulübü de yarışlarda yerini aldı. Offroad oyunları için Paşabahçe Mesire alanı yanına zorlayıcı bir parkur kuruldu. Motor güçlerine göre 5 klasmana ayrılan araçları kullanan yarışmacılar, özel olarak hazırlanan parkurda yüksek rampalar, keskin virajlar ve içi su dolu çukurları geçerken oldukça zorlandı. Yarışlarda bazı araçlar devrildi. Araçlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Sivas Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Şahin, “5 klasmanımız ve zorlayıcı bir parkurumuz var. Araçlarımız ise donanımlılar. Tüm zor şartlara rağmen engelleri aşıyorlar. İnşallah kazasız belasız bitireceğiz. Pistle alakalı zorlanmalar var ama şu an için her şey güzel gidiyor” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Off-Road yarışlarımız her geçen yıl daha geniş katılımla yapılıyor. Hemşerilerimizin ilgisi de hayli fazla. Son derece zevkli bir o kadar heyecanlı yarış izliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zorlu yarış sonrasında ELOFF’tan Samet Karpınar’ın pilotluğunu, Mehmet Erbilen’in de co-pilotluğunu yaptığı ‘buggy’ adlı araç S3 klasmanında birinci oldu. Düzce’de ‘buggy’ ile parkurun tozunu attıran ELOFF üyeleri, üst üste 2.kez birincilik elde etti. Mevlüt Çiflikli ve Muharrem Demir ise S3 klasmanında 3.oldu. Samet Karpınar ve Mehmet Erbilen, genel klasmanda en iyi süreyi elde eden sporcular oldu.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, Düzce’deki yarışlardan sonra Sivas’ta da birincilik elde etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Şahin, tüm kulüp sporcularına mücadeleleri ve emekleri için teşekkür etti.