ELOFF, Düzce’den birincilik ve kupa ile döndü

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Off-Road Şenlikleri'ne 25 ilden 80 pilot katıldı. Kente 20 şehirden 80 araçla gelen 6'sı bayan toplam 86 sürücü, Çilimli ilçesinde Kosca Tepe olarak adlandırılan bölgede hazırlanan özel parkurda yarıştı. Elbistan Doğa Sporları Offroad Kulübü de zorlu parkurda yerini aldı. Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı. Binlerce off-road tutkunlarının katıldığı festival, aksiyon dolu anlara sahne oldu. 2 etap halinde 80'den fazla yarışçının katıldığı yarışlar, etkili olan sağanak yağışa rağmen devam etti. Çamur deryasına dönen parkurlarda yarışanları izleyen vatandaşlar ise adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı araçların yoğun yağış sonrasında kayganlaşan yollarda çukurlara girdiği anda devrilmesi de aksiyon dolu anlar yaşattı.

Yağan yağmurla zorlaşan parkurda zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele ederken organizasyonu 1400 araç izlemek için parkura geldi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yarışlara beklediklerinden daha fazla ilgi olduğunu söyledi. Albayrak, 8 yıldır düzenledikleri şenliğin 21'incisini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Yağmura rağmen yarışların devam ettiğini söyleyen Düzce Safari ve Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, şöyle konuştu. "Güzel bir katılım oldu. 25 ilden off-road tutkunları geldi. Çamuru bol bir yarış oldu. Takla atan yarışçılar tabii ki de oluyor, off-road sıra duşu bir yol. Taklalar normal, zorlanan yarışçılar ise kurtarma ekiplerimiz tarafından parkurdan çekiliyor. Extrem etapta 19 araç yarışıyor. Normal etapta ise 60’a yakın araç yarışacak. Zaten biliyorsunuz 1 buçuk yıldır pandemi nedeniyle yasaklarımız vardı. Burada patlayışı yaptık. Extrem etabı 9 kapı, normal etap ise 11 kapıdan oluşuyor. Extrem etabındaki kapılarımız zorlu kapılar. Orada traktörlerin bile giremeyeceği kapılar oluyor. Güçlü arabaların etabı oluyor. Normal etapta ise bütün arabalar yarışabiliyor. Maksadımız eğlence. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

3 gün boyunca gerçekleştirilen festivalde Elbistan Doğa Sporları Ofrroad Derneği’nin extream klasmanında yarıştığı ‘buggy’ ise, festivalin en dikkat çekici araçlarından biri oldu. Sait Karpınar’ın pilotluğunu, oğlu Samet Karpınar’ın da co-pilotluğunu yaptığı ‘buggy’, zorlu pistte izleyenlerin zaman zaman yüreklerini ağızlarına getirdi. Baba ve oğul, parkuru birinci tamamlayarak extream klasmanında kupanın sahibi oldu.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, böylesine zorlu bir parkurda birincilik elde etmenin kendileri açısından büyük sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Tamamen kendi imkanları ile yaptığı araçla birincilik elde eden pilot Sait Karpınar da, kazandığı kupanın bu açıdan çok anlamlı olduğunu dile getirdi.