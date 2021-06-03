Elmalı Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapılacak

Kahramanmaraş Valiliği, il genelindeki 7 ilçeye bağlı 12 mahallede yapılacak ara muhtarlık seçimlerinin yapılacağını duyurdu. Seçimlerde görev alacakların ve oy kullanacak vatandaşların da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırıldı. Muhtarlık seçimlerinin yenileneceği mahallelerden biri de Elbistan’a bağlı Elmalı Mahallesi oldu. 2019 yerel seçimlerinde Elmalı Mahalle muhtarlığına seçilen İlyas Yıldırım’ın, şubat ayında hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni muhtarın belirlenmesi amacıyla ara seçim yapılacak.

Elmalı Mahallesi’nde 2019 yerel seçiminde 69 seçmenin bulunuyordu.