Elmada umut sezonu başladı

Türkiye’nin en lezzetli ve dayanıklı elmalarının yetiştiği Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde hasat umutlu başladı.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde iklimin de etkisiyle Türkiye’nin en dayanıklı ve lezzetli elmaları yetişiyor. Anavatanı gibi görülen bölgede yetişen elma, pazarlarda Çardak elması adıyla tüketiciye sunuluyor. Büyük bölümü ihraç edilen elmanın kalitesini bilen tüccarlar, aylar öncesinde üretici ile pazarlığını yapıyor ve yetişmesini bekliyor. Türkiye’nin en dayanıklı elması olmasıyla da dikkat çeken Çardak elmasının hasadı başladı. Her yıl yaklaşık 30-40 bin ton elma elde edilen Çardak, Ericek, Korkmaz, Fındık ve Kamışçık yöresindeki yetiştiriciler, bin bir emekle yetiştirdikleri elmaları toplamak için bahçelerinde hummalı bir çalışma sürdürüyor. Dallardan tek tek toplanan ve büyüklüğü ile kalitesine göre sınıflandırılan elmalar, kasalandıktan sonra kamyonlara doldurularak Adana, Hatay, Mersin ve İskenderun gibi illere gönderiliyor.

Don olayının etkili olduğu 2014 yılında büyük kayıp yaşayan elma üreticisi, bu yıl verimin iyi olmasına sevinirken, yüksek fiyat beklentisi ise gerçeğe dönüşmedi. Elma, geçtiğimiz yıllara nazaran ufak bir artış yaşanan fiyatlar sıyırma olarak tabir edilen ve bahçedeki ürünü ayrım yapmadan tümünün alınmasını öngören yöntemle kilosu 60 kuruşla 1 lira arasında değişen rakamlarla alıcı buluyor. Seçme olarak bilinen toplanan ve belirli büyüklükteki elmaların alındığı yöntemde ise fiyat biraz daha yükseliyor. Üreticiler, elmalarını bu yöntemle kilosu 1 liranın üzerinde satabiliyorlar. Ancak bu yöntemde de standart dışı kalan elmaların satılması büyük sorun teşkil ediyor. Genelde meyve suyu fabrikalarına satılan bu elmalar ise 15-20 kuruş arasında alıcı buluyor.

Başka bir gelir kaynakları olmadığını ve tüm umutlarını 6-7 ay gözleri gibi baktıkları elmaya bağladıklarını kaydeden yetiştiriciler, “Elma, Çardak ve bölgenin en önemli gelir kaynağı. Buranın mevsim ve rakım özellikleri elmayı daha lezzetli ve dayanıklı yapıyor. Tüccarlar da bu özelliğini göz önüne alarak Çardak elmasını tercih ediyor. Ancak ilk oluşan fiyatlar, üretici açısından memnun edici değil. Elmanın cinsine göre 60 kuruştan başlayıp 1 lira 10 kuruşa kadar fiyatlar var. Tabi buradaki en büyük sıkıntı bölgedeki bahçelerde genelde aynı çeşit ürün var. Tüccar da tek çoğunlukta olan ürüne düşük fiyat veriyor. Bu kadar emeğimize karşılık da fiyatların daha yüksek olmasını bekliyorduk. Ancak bu beklentimiz henüz gerçekleşmedi. İnşallah hasadın tam başlamasıyla birlikte yükselir umudundayız” şeklinde konuştular.