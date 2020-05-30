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Elma yetiştiricisine iç kurdu ile mücadele zamanı uyarısı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından elma bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda iç kurdu zararlısında mücadele zamanının geldiği gözlemlendi.

Elma yetiştiricisine iç kurdu ile mücadele zamanı uyarısı
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İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarının elma bahçelerinde yaptıkları çalışmalar esnasında elma iç kurdu zararlısını tespit edip birinci dölü için çiftçilerin zaman geçirmeden söz konusu zararlıya karşı, elma, armut, ayva ve ceviz bahçelerinin zaman kaybetmeden ilaçlamaları gerektiği belirtildi. Kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak, bu ilk ilaçlamadan 10-15 gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılması uyarısında bulunuldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Elma iç kurduna ait son nesil larvaları kışı daha ziyade ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında, kısmen de yere dökülmüş toprakta bulunan kalıntılar arasında, ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva döneminde geçirir. Kışlayan larva, mayıs başlarına doğru pupa olur. İlkbahar ergin çıkışları (birinci döl) genellikle mayısta (bazı yıllar nisan ortalarında) başlar ve temmuz ortalarına kadar devam eder. İlkbaharda çıkan kelebekler yumurtalarını, daha çok meyve buketlerine yakın olan yapraklara ve az kısmını da genç meyvelere ikinci döl erginleri ise daha çok meyvelere ve az kısmını da meyveleri çevreleyen yapraklara bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, daha çok meyvelerin yapraklara veya birbirine temas ettiği yerlerden giriş yapar. İlk larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre, birçok etkenlere bağlı olmak üzere, genellikle 4-8 saat arasında değişir. Meyveye giriş öncesi larva çok hassas olduğundan rüzgar, yağmur veya predatörlerden (avcı böceklerden) dolayı yüksek oranda ölüm olabilmektedir. Bu dönem elma iç kurduna karşı mücadele önlemlerinin zamanlamasında çok önemlidir. Zira larvaların meyveye girmeden yok edilmesi gerekmektedir” denildi.


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