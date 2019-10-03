Elma Şekeri Kreşi’nin miniklerinden itfaiyeye ziyaret

Öğretmenleri eşliğinde Elbistan Kuzey İlçeler İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Elbistan Özel Elma Şekeri Kreş öğrencileri, 24 saat görev başında olan personelin İtfaiye Haftasını kutladı. Minik öğrenciler itfaiye ve itfaiyecilik hakkında personelden bilgi alırken, ardından itfaiye binasını gezdiler. İtfaiye araçlarını da inceleyen miniklere, personeller tarafından yangında neler yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulunuldu.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan kurs öğretmenleri, “Kreşimizdeki minik öğrencilerimizle birlikte meslekleri yakından tanımak ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Elbistan Kuzey İlçeler İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Burada, yangınlara karşı her zaman göreve hazır bir şekilde bekleyen itfaiye personellerimiz, minik öğrencilerimizle çok yakından ilgilendi. Kendilerine teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Kreş olarak bu tür ziyaret ve gezilerimizi, önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz” diye konuştular.











