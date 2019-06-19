Elma Şekeri Kreşi minikleri sergi açtı

‘Civcivler ve Bebişler’ sınıflarının düzenlediği sergide, 2-4 yaş grubu minikler, yıl boyunca yaptıkları resim ve etkinlik çalışmaları yer aldı. Minik öğrencilerin aileleri de sergide çocuklarının sevinçlerine ortak oldu.

Elbistan Elma Şekeri Kreş öğretmeni Fatoş Karalar, öğrencilerin yaptığı etkinlikleri velilerine mutlulukla sergilediğini belirterek şunları söyledi:

“Elma Şekeri Kreş olarak düzenlediğimiz sergide geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Kreşimizin tatile girmesi dolayısıyla miniklerimizin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri sergiledik. Serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Gökçen kılıç Dağtekin ve diğer çalışma arkadaşlarım ile kıymetli velilerime teşekkür ediyorum.”







