Elma iç kurdu ile mücadelede ilaçlama uyarısı

Elbistan’da son yıllarda ekim alanı artan elmanın, en büyük zararlılarından biri olarak gösterilen iç kurduna yönelik çalışmalar sürüyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, monitör tuzaklar kurarak söz konusu zararlıyı takibe aldı. Tuzakların incelemesinde iç kurdunun ilaçlama eşiğinin devam ettiği tespit edildi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, iç kurdu mücadelesi yapılmayan bahçenin zararının yüzde 60 ile yüzde 100’e ulaşabileceğini hatırlatarak üreticilerden 4.ilaçlama için harekete geçmelerini istedi.