Elbistan’da son yıllarda ekim alanı artan elmanın, en büyük zararlılarından biri olarak gösterilen iç kurduna yönelik çalışmalar sürüyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, monitör tuzaklar kurarak söz konusu zararlıyı takibe aldı. Tuzakların incelemesinde iç kurdunun ilaçlama eşiğinin devam ettiği tespit edildi. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, iç kurdu mücadelesi yapılmayan bahçenin zararının yüzde 60 ile yüzde 100’e ulaşabileceğini hatırlatarak üreticilerden 5.ilaçlama için harekete geçmelerini istedi.
Elma iç kurdu için 5. ilaçlama zamanı başladı
Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki elma bahçelerine kurulan monitör tuzaklardaki tespitlerden yola çıkarak ilaçlama eşiğinin devam ettiğini ve ilaçlama yapılması gerektiğini duyurdu.
04 Ağustos 2020 Salı 18:04
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Yaz bitmeden aşağıdaki konuların da konuşulması için bu konularda da haber yapılması dileğiyle .
1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, Elbistan- Göksun yolu)
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM , HAYVANCILIK VE ALABALIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM (Eshabı-Kehf , Başkonuş , Ilıca , Hançer Kanyonu, Elbistan Pınarbaşı, Ekinözü içmeler )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmeli ve eğitim sıralamasında iyi yerlerde olmalıyız)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.)
7- Afşin –Elbistan termik santraline baca takılması