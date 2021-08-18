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Elma ağacı ağustos ortasında çiçek açtı

Elbistan’da bir elma ağacının ağustos ayı ortasında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Elma ağacı ağustos ortasında çiçek açtı
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Elbistan’da, bir apartmanın bahçesindeki elma ağacı, mevsimini şaşırarak ağustos ayında çiçek açtı. İlkbaharda çiçek açtıktan sonra meyveye durmayan ağacı gören apartman sakinleri, “Bu mevsimde elma ağacının çiçek açtığına şahit olunca çok şaşırdık. Ağaçların çiçek mevsimi bir yana üzerindeki meyvelerin bile toplanma zamanı yaklaştı. Sebebini bir türlü anlamadık. Mevsimini mi şaşırdı bilmiyoruz. İlkbaharda her zamanki gibi çiçek açmıştı zaten. Ancak soğuk vurmasından dolayı meyve tutmamıştı. Diğer ağaçlarda herhangi bir şey yok ama tek bir elma ağacı çiçek açmış. Çok ilginç bir durum” şeklinde konuştular.

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Elma Ağacı Ağustos Ortasında çiçek Açtı