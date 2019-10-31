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Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu bugün açılıyor

Döner, iskender ve ızgara çeşitleriyle damaklara hitap edecek lezzetleri, Elbistanlılarla buluşturacak olan Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu bugün açılıyor.

Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu bugün açılıyor

Döner, iskender ve ızgara çeşitleriyle damaklara hitap edecek lezzetleri, Elbistanlılarla buluşturacak olan Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu, 1 Kasım 2019 Cuma günü açılıyor.

Elbistan’da lezzetin yeni adresi sloganıyla lokantacılık sektörüne adım atan Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu’nun açılışı, 1 Kasım Cuma günü saat 13.30’ta gerçekleştirilecek. İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda hizmet verecek olan Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu, 200 kişiye lezzet sunacak şekilde 2 katlı ferah salondan oluşuyor.

Açılış programına tüm hemşerilerini davet eden Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu işletmecisi Hasan Arslan, salonlarının Elbistan’da lezzet markasına dönüşmesini amaçladıklarını belirtti.

Tamamı kendi çiftliklerinde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen etin, maharetli ustaların ellerinde lezzete dönüşeceğini vurgulayan Arslan, “Elbistan’da lezzetin yeni adresi olmak için yola çıktık. İnsanların damak zevki yolculuğu, et seçiminden başlıyor. Biz, tamamı kendi çiftliğimizde yetişmiş hayvanlarımızdan elde edilen eti, ustalarımızın deneyimi ile lezzete dönüştüreceğiz. Burada bir diğer husus da hijyen ve sunum kalitesi. Bizim asla taviz vermeyeceğimiz konuların başında bunlar geliyor. Salonumuzda, döner, iskender ve ızgara çeşitleri olacak. Salonumuz 2 katlı ve aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek” dedi.

Döner, iskender ve ızgara çeşitlerini, açılışa özel olarak yüzde 20’ye varan indirimlerle müşterilerin beğenisine sunacaklarını belirten Arslan, “Salonumuz, 1 Kasım Cuma günü saat 13.30 itibariyle kapılarını müşterilerine açacak. Açılışımızın ilk günü dolayısıyla tüm yemek çeşitlerimizde yüzde 20’ye yakın indirim yapacağız. Tüm hemşerilerimizi açılışımıza bekliyor ve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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