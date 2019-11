Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu açıldı

İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda hizmet verecek Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu’nun açılış programına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda edilen duanın ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu işletmecisi Mustafa Arslan ve çalışanlara hayırlı olsun dileğinde bulundu. İlçede açılan her işyerinin istihdama ve ekonomiye katkı sunduğunu belirten Başkan Gürbüz, “İşletmecimizi girişiminden dolayı kutluyoruz. İlçemizde açılan her bir işyeri istihdam ve ekonomik kalkınmada bir adım anlamına geliyor. Biz, Elbistan Belediyesi olarak yatırımın ve girişimin her zaman yanındayız, en büyük destekçisiyiz. Mustafa Arslan kardeşimize ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Elit Döner-İskender ve Izgara Salonu işletmecisi Hasan Arslan ise, “Elbistan’da lezzetin yeni adresi olmak için yola çıktık. Açılışımızın ilk gününde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile bu yolculukta başarılı olacağımıza inancımız arttı. Çok yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Salonumuza ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Salonumuzda, et ve tavuk döner, iskender ve ızgara çeşitleri olacak. Salonumuz 2 katlı ve aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek. Salonumuzdaki etlerin tamamı, kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilecek. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz başta olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.