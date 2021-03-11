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Elis Sigorta hizmet vermeye başladı

Elis Sigorta hizmet vermeye başladı

Elis Sigorta hizmet vermeye başladı
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Elis Sigorta hizmet vermeye başladı

Sigortacılık sektöründe bütün branşlarda hizmet veren Elis Sigorta Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin her yerinde 7/24 hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Mert Bostancı, Elis Sigorta, olarak Güneşli Mahallesi Kuyumcular Çarşısı Zekibey İşmerkezi 3. katta Elbistan ve bölge halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

28 sigorta şirketi ile anlaşmalı olarak en uygun fiyat garantisi ile hizmet verdiklerini ifade eden işletme sahibi Mert Bostancı, “Trafik, kasko, yangın, deprem, hayat sigortası hizmetlerinin yanı sıra Elbistan’da ilk defa özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif olarak firmalara ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Kefalet Sigortası kapsamında kefalet senetlerini sunuyoruz. Anlaşmalı olduğumuz 28 sigorta şirketi ile en uygun fiyat garantisi sunuyoruz. Türkiye’nin her yerinde anlaşmalı olduğu firmalarla 7/24 kaliteli hizmet veriyoruz. Ayrıca Elis Sigorta olarak, bankalardan kredi kullanırken hayat sigortası yapılan müşterilerimizin hayat sigortalarında da indirim imkanı sağlıyoruz” dedi.

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Elis Sigorta Hizmet Vermeye Başladı