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Elif Ana, ölümünün 25. yıldönümünde anıldı

Pazarcık bölgesinde saygın bir yere sahip olan ve toplum arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan, vefatının 25. yıldönümünde Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir Mahallesindeki mezarı başında anıldı.

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Elif Ana, ölümünün 25. yıldönümünde anıldı

Pazarcık bölgesinde saygın bir yere sahip olan ve toplum arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan, vefatının 25. yıldönümünde Pazarcık ilçesine bağlı Akdemir Mahallesindeki mezarı başında anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan etkinlikte Elif Ana’nın hayatı ve örnek kişiliği anlatıldı.

Anma programında konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Kahramanmaraş’a, Pazarcık’a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burası Anadolu’nun ortak kültürünün en fazla merkezlendiği bir şehir. İslamiyet ve Ehli Beyt kültürü sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı hep ön plana çıkarmıştır. Anadolu kültürüne bu anlayış çok iyi bir şekilde yansımış. Elif Ana, bunun en büyük örneklerindendir. Bu sebeple farklı şehirlerden Anadolu’nun her yerinden insanlar Elif Ana’yı ziyaret edip mezarı başında anıyor. Sevgiye, muhabbete ve birlikteliğe en çok ihtiyaç olduğu bir dönemde Elif Ana’yı anma etkinliğinde bir araya gelerek bu güzel ortamı yakaladık. Buna vesile olan Elif Ana’yı rahmetle anıyorum. Elif Ana’nın bu güzel geleneklerinin insanlarımız tarafından devam ettirilmesini temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anma etkinliği, saz ve türkü dinletisi ile semah gösterisinin ardından yemek ve aşure ikramı ile sona erdi.  

Bu yıl 25.’si düzenlenen Elif Ana’yı anma etkinliğine Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Vali Yardımcısı Dr. Erkan Bulgan, Pazarcık Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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mete46 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.
Bakın ölüm var, orada abdest namaz sorarlar.

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