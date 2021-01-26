ELHAYKODER’den can dostlarımız için yem kampanyası

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAKODER) yönetim kurulu üyesi Şükriye Karagenç, sokak hayvanlarının hayatına dokunacak bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Karagenç, “Can dostlarımız için 1 ton yem hedefimiz” var dedi.

Şehir hayatında türlü zorluklarla mücadele eden sokak hayvanlarının, kış şartları nedeniyle yaşam şartlarının daha da ağırlaştığını belirten ELHAYKODER yönetim kurulu üyesi Şükriye Karagenç, “Dernek olarak, bu dünyayı paylaştığımız sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde de en büyük desteği, gönüllü bağışçılarımız ve vatandaşlarımızdan görüyoruz. El birliği ile can dostlarımızı soğuktan korumak, aç ve susuz kalmalarını önlemek için çaba gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz kış mevsimi ve pandemi süreci, sokak hayvanları için yaşamı daha da zor bir hale getirdi. Biz de bu amaçla, yem kampanyası başlattık. Kampanyamıza bağışta bulunmak isteyenler, derneğimize ait banka hesap numarasına sadece 20 TL ile destek olabilirler. Yapacağınız bu yardım, bir sokak hayvanın yaşama tutunmasına vesile olabilir. Onlara yiyecek ve su vermek, sevgimizi göstermek ve onları koruyup kollamak için tüm Elbistanlılara çağrıda bulunuyoruz.

Bu kampanyaya yapılan bağışlar, sokaktaki sevimli dostlarımıza yem ve yiyecek olarak geri dönecek. Kampanya çerçevesinde 31 Ocak Pazar günü yemleme çalışmamız olacak. Buluşma noktamız Kaynarca göleti civarı olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlarımız katılabilirler” şeklinde konuştu.





