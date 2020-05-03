Elektriksiz kalan yaşlı kadından Başkan Gürbüz’e, “Bana iyi bir usta gönder” mesajı

Elbistan’da 65 yaşında bir kadın, evinin elektrik tesisatında yaşadığı sorunu çözmek için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e gönderdiği, “Bana iyi bir usta gönder” mesajı ile yardım istedi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Elbistan’da yaşayan yaşlı bir kadının evindeki elektrik tesisatında arıza yaşandı. Bunun üzerine kısa bir video çeken yaşlı kadın, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e mesaj atarak yardım istedi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaşlı kadının 3 gün boyunca mağdur olmaması için ekiplere talimat verdi ve arızanın hemen giderilmesini istedi.

Koronavirüs (Covid 19) ile her alanda mücadele eden Elbistan Belediyesi, vatandaş odaklı hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Elbistan’da sokağa çıkma yasağının yaşandığı saatlerde 65 yaşındaki yaşlı bir kadının evinde elektrik tesisatında arıza yaşandı ve elektrikleri kesildi. Bunun üzerine yaşlı kadın, “İyi günler Başkanım, ben 65 yaşındayım. Evimde elektrik kesildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ben çıkamıyorum. Bana iyi bir usta gönder” mesajı içeren bir video çekti ve Başkan Gürbüz’e mesaj attı. Mesajı alan Başkan Gürbüz, ilgili müdürlüğü arayarak sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için talimat verdi. Ekipler mesajı atan yaşlı kadına ulaşarak evine gitti ve arızayı gidererek eve yeniden elektrik verdiler.

Daha sonra yaşlı kadın, “Ben 65 yaşındayım, sokağa çıkamıyorum. Birde genel bir yasak olunca usta bulamadım. Çareyi Belediye Başkanına mesaj atmada buldum. Başkanıma çok teşekkür ederim, mesajımı alır almaz yardımıma koştular. Ekipler geldi elektriğimi yaptı. Ne kadar teşekkür etsem az. Allah hepsinden razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.





