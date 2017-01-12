Elektriksiz kalan mahallelerde yoğun çalışma sürüyor

Ekinözü ilçesinde aralıksız yağan kar ve ardından oluşan tipiden zarar gören elektrik hatlarının onarımında görevli olan ekipler, çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor.

İlçenin birçok kırsal mahallesinde devrilen demir direkler yenilenirken, kopan enerji nakil hatlarında da bakım çalışmaları yapılıyor.

Ekinözü ilçesi, son zamanların en karlı kış mevsimlerinden birini geçiyor. İlçenin kırsal ve yüksek mahallelerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor. Kar yağışı, tipiyle birlikte vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olan kara kışın en büyük zorluğu ise elektrik kesintileri oldu. Kar fırtınası nedeniyle ilçede birçok mahalleye elektrik ulaştıran enerji nakil hatları büyük zarar gördü.

İlçeye kesintisiz elektrik hizmeti sunmak isteyen AKEDAŞ Ekinözü Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen arıza ihbarları doğrultusunda sorun yaşanan noktalara müdahale etmeye devam ediyor. 3 ayrı bölgede birden çalışma sürdüren AKEDAŞ ekipleri, yoğun mücadelenin sonucunda ilçenin yüzde 90’ına yakın bir bölgede sorunsuz elektrik enerjisi vermeyi başardı.

Ekiplerin yoğunlaştığı Alişar ve Kabaktepe Mahalleleri’ne de en kısa sürede elektrik enerjisi verileceği öğrenildi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçen yüksek alanlarda ve araçla girilemeyecek arazi koşulları, ekiplerin karşılaştığı en büyük engeller oldu. Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipler, iletken hatlarda oluşan buz yükünün yıkıcı etkisini onarmak için büyük çaba sarf ederek, elektriksiz kalan mahallelerin bu sorununu gidermiş oldu.



