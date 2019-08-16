banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneme sürüşünü yaptığı çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
banner145
banner143

Türkiye genelindeki çiftçileri olduğu kadar Elbistan çiftçisin de heyecanlandıran elektrikli traktör Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla geliştirildi.

Elektrikli traktörün en önemli kısmı olan yazılımı tamamen yerli mühendislerce geliştirildi, motoru ve kablolama işlemleri Türk firmaları tarafından yapıldı. Yeni nesil 236 bataryanın kullanıldığı elektrikli traktörde, kısa sürede şarj edilmesi gibi fonksiyonları kontrol eden bir batarya yönetim sistemi yazılımı da bulunuyor. Traktördeki bataryaların ömrü 20 yılı bulacak. Bu süreden sonra bataryalar yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle kullanılabilecek. Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında elektrikli traktörün bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. İlk prototip olan 105 beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir traktörle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak. Traktörün vergi ve bakım masrafları da diğer traktörlere göre daha düşük olacak. Elektrikli traktörü şarj edebilmek için şarj istasyonu kurulması gerekmeyecek, çünkü şarj için gerekli bütün sistemler traktörün içinde bulunuyor.

Seri üretime geçildiğinde yılda 10 bin adet elektrikli traktör üretilmesi hedefleniyor. Traktör için yapılacak anlaşmalar sonrasında ilk üretimin en geç bir yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 65, 105 ve 250 beygir gücünde üretimi yapılacak traktörün özellikle 250 beygirlik tipinin Avrupa ve ABD'ye ihraç amacıyla imal edilmesi planlanıyor. Traktördeki yazılımlar sayesinde herhangi bir arıza kullanıcıya uygulama üzerinden bildiriliyor ve traktörün 3 yıl içinde tamamen otonom hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede sürücüsüz kullanım da sağlanacak. Otomatik vites ve hız sabitleme özelliği olan 105 beygirlik elektrikli traktör devamlı olarak 450 tork güç üretebiliyor.

Traktöre uygun tarım aletlerinin üretimi ve mevcut traktörlerin dönüşümleri için de çalışmalar devam ediyor. (AA)


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali yıldırım 5 gün önce

2 senedir otomobil yapamayan yiğidolar 1 ayda traktör yaptı yalancının mumu sönecek

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf Sevinçler 4 gün önce

Böyle yalan haberlere inanacak kaç tane saf kaldı çok merak ettim. Kim yapmış, fabrika nerede imiş, Devlet sırrı gibi saklanıyor bunların işi gücü yalan oldu sahtekarlık diz boyu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Oglum sakir 6 gün önce

Getirsinler hep beraber sarj edelim sonra 7 saat kullanalim ben orda essek gibi anirmazsam adam degilim.teslanin arabasi bile 2 saat gidiyor birbirimizi kandirmayalim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
rıddo 7 gün önce

ak dava ile tarım şahlanacak ak dava hak dava

Cevapla
Beğenmedim! (5)
Avatar
Hasan 6 gün önce

Erken secim habercisi olan haberdir

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner129

banner116