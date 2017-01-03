Elektrikli süpürgeyi değil kablosunu çaldı

Elbistan’da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği caminin içinden elektrikli süpürgelerin kablosunu çalarak kayıplara karıştı.

Daha öncede aynı camiden kablo çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan Pınarbaşı Cami’inde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında siyah bere olan sakallı bir şahıs, caminin açık kapısından girdikten sonra iç kısma açılan kapıyı kontrol etti. Kilitli olan kapıdan iç bölüme geçemeyen şahıs, tekrar girişe yöneldi. Buradaki kapıları ve halı altlarını kontrol eden şüpheli, kısa bir süre sonra cami temizliğinde kullanılan elektrikli süpürgeleri fark etti. Elektrikli süpürgelerden birinin kablosunu kesen hırsız, diğerinin de seyyar kablosunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise, cami imam hatibinin yaptığı kontrolde ortaya çıktı. Dolapları gözden geçiren imam hatip, elektrik süpürgelerinin kablolarının kesildiğini gördü. Caminin güvenlik kameralarını izleyen imam, kabloların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak, cami içerisinde de parmak izi ve delil çalışması yaptı. Eşkali güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıyan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İçeride yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra kablolarla birlikte kayıplara karışan hırsızın, daha önceden de aynı şekilde camiden kablo çaldığı öne sürüldü. Çalınan kabloların değerinin ise 30 lirayı bulmayacağı belirtildi.





