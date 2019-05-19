Elektrik kontağından çıkan yangın mağazayı yakıyordu

Elbistan’da bir giyim mağazasında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olay, Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mağazanın vitrinindeki lambalardaki elektrik kontağı sonucunda yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, alevleri fark edip hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, mağazada maddi hasar meydana geldi.







