banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrik kontağından çıkan yangın mağazayı yakıyordu

Elbistan’da bir giyim mağazasında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Elektrik kontağından çıkan yangın mağazayı yakıyordu
 

Elbistan’da bir giyim mağazasında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olay, Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mağazanın vitrinindeki lambalardaki elektrik kontağı sonucunda yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, alevleri fark edip hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, mağazada maddi hasar meydana geldi.



banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119