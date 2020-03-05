Elektrik kablosu hırsızlığı şebekesi çökertildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca takibi yapılan faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde Elbistan’da enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu belirtilen H.A. ile A.Ö, Ş.C.B, L.K. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, direk tırmanmada kullanılan emniyet halatı, matkap ile çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç gibi malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlılardan örgüt lideri H.A. ile Ş.C.B, tutuklandı. Tutuklanan 2 zanlı, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. A.Ö. ve L.K. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 faili meçhul enerji nakil kablo hırsızlığı ve bir evden hırsızlık olayının aydınlatıldığı öğrenildi.