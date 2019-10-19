Elektrik faturasından beli bükülen çiftçi, çareyi güneşte buldu

Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, özellikle sulu tarım yapan çiftçilerin en büyük gider kalemlerinin başında elektrik faturaları geliyor. Derin kuyulardan su çekmek için elektrik enerjisi kullanan çiftçiler, sezon sonunda on binlerce liralık faturayı ödemek zorunda kalıyor. Sulamada elektriğin yerine alternatif arayan çiftçilerin ilk başvurduğu yöntem ise güneş enerjisi oldu. Güneşlenme oranı bakımından oldukça iyi bir lokasyonda bulunan Elbistan’da, güneşten elde edilen enerji ile çalışan sondaj kuyusu sayısında ciddi artış yaşanıyor. Kurulum maliyeti haricinde çiftçinin fatura ödeme derdine son veren güneş enerjisi panelleri, ilçeye bağlı birçok mahalledeki tarla ve bahçelerde kendisini göstermeye başladı. 2019 yılı 15.Etap Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında güneş enerjisi ile sulama projeleri hibe desteği alanlarla birlikte birçok çiftçi de kendi kaynaklarıyla sistem kurulumları yapıyor.

Ziraat Mühendisi Cebrail Özdil, ilçede güneş enerjili sulama sistemi kuran çiftçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Elbistan’ın güneş enerjisi açısından oldukça şanslı bir yerde olduğunu ve çiftçilerin de bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak istediğini belirten Özdil, “Elbistan’da tarla ve bahçelerin sulanması için güneş enerjisi kullanımı artıyor. Bu artışta devletin sunduğu hibe desteğinin önemi büyük. Tabii kendi öz kaynakları ile de tarla ya da bahçesine güneş enerjisi sistemi kurduran çiftçilerimiz de var. Elbistan’ın güneş enerjisi yönünden çok çok iyi bir noktada olduğu biliniyor. Yıllık güneşlenme oranı çok fazla. Çiftçimiz de artık teknoloji ve güneşin sunduğu bu bedava enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak istiyor. Zaten güneş enerjisi ile sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği var. Bu yılki desteklemelerde Elbistan’a ciddi oranda hibe verildi. Bir çiftçimiz, 100 bin TL’nin üzerinde hibe aldı mesela. Bunun gibi irili ufaklı birçok proje destek aldı.

Güneş enerjisinden elektrik üretmenin tek maliyeti kurulum masrafı. Ondan sonrası için çiftçimizin cebinden kuruş para çıkmıyor. Şuanda her derinlikteki sondaj kuyusu için ayrı bir sistem projelendiriliyor. Panel sayıları, derinliğe ve istenilen suyun debisine göre ayarlanıyor. Elbistan’da 100 metre derinlikten saatte 52 ton su çeken sistemler var. 87 metreden su çeken bir sistem için 80 panel yeterli oluyor. Bu panellerin ömrü 25 yıl. Tabii elektriğin depolanması da önemli. Özellikle gece su kullanımının zorunluluğu düşünüldüğünde sisteme akü de eklenebiliyor. Çiftçimiz, kısa bir süre içerisinde yatırım bütçesini de ödemediği elektrik faturasından amorti edebiliyor” şeklinde konuştu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise, çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek için çeşitli alternatifler aradığını vurguladı.

Sulamada kullanılan elektriğin çiftçiyi ekonomik açıdan çok zorladığını hatırlatan Başkan Bulut, “Ovamızda barajlardan su akmadığı için çiftçi mecburen sondajla sulama yapıyor. Zaten diğer girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan çiftçi, yüklü miktardaki elektrik faturalarının altında boğuluyor. Son dönemde güneş enerjisi çiftçimizin bir nebze olsun imdadına yetişti. Çiftçimiz, tarlasının ya da bahçesinin su ihtiyacını güneşten karşılamak için projeler hazırlıyor. Devlet destekli olursa maliyet yarı yarıya düşüyor. Bu sistemi kullanan çiftçilerimiz var. Çevre dostu ve tükenmeyen temiz enerji kaynağı güneş enerjisinin kurulum maliyeti hariç, işletme ve bakım masrafları yok denecek kadar az. Çiftçimizin teknoloji takip etmesi ve tarlasında uygulaması güzel bir şey. Tabii bizim isteğimiz ve beklentimiz, ovamızdaki mümbit toprakların barajlardan akacak su ile buluşması. Temennimiz, o zamana kadar da çiftçimizi elektrik faturası yükünden kurtaracak ve verimli bir şekilde sulama sağlayacak güneş enerjisi sisteminin yaygınlaşması” ifadelerini kullandı.

