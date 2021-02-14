Elektrik direğine çarpan cipteki 5 kişi yaralandı

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Güvenlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 46 ADC 928 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan cip, kaldırıma çıkarak demir elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen cip, geldiği yöne dönerek yol ortasında kaldı. Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle elektrik direğinin hasar görmesi sonucu, mahallede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Polis ekipleri, kopan tellerin yola düşmesi nedeniyle caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Akedaş ekipleri, mahalleye yeniden elektrik vermek için çalışmalarına başladı.