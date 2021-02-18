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Elektrik arızalarına anında müdahale

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı yoğun kar yağışı Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerini etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintilerine anında müdahale eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. gece boyunca tüm ekipleriyle arızaları anında giderdi.

Elektrik arızalarına anında müdahale
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Olumsuz hava koşullarına karşı alarm seviyesinde aldığı önlemlerini, başlayan kar yağışıyla hayata geçiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. gece boyunca oluşan arızalara anında müdahale etti. Gece başlayan ve yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan karda, enerji kesintisi yaşanan bölgelere ulaşmak için paletli kar araçlarını ve kar motosikletlerini kullanan ekipler, sabaha kadar oluşan arızaları giderdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün olağanüstü önlemler aldığını açıklayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., kar yağışının yoğun yaşandığı Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasını beklemeden paletli kar araçları ve kar motorlarıyla arıza oluşan bölgelere sevk edilen ekipler, kimi yerlerde de yarım metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle arızanın meydana geldiği enerji nakil hatlarına yürüyerek güçlükle ulaştı. Gece geç saatlerde dondurucu hava, tipi ve şiddetli rüzgâra rağmen, yürüyerek aşılan karlı yollar ve buzlu derelerin ardından direklere tırmanarak, arızaları gideren ekipler, kesintisiz enerji için çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Bir taraftan arızalara bir taraftan da soğuk havaya karşı mücadele eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgedeki çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı; “Bölgemizde geceden itibaren başlayan ve kuzey ilçelerimizle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerimiz bölgede gece boyunca hazır halde bekledi. Aldığımız önlemleri hayata geçirdik. Lokal oluşan arızaları anında paletli kar araçlarımızla müdahale ederek giderdik. Gece boyunca arızalara müdahale ettiğimiz gibi bölgede teyakkuz halindeyiz.’’ifadelerini kullandı.





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Elektrik Arızalarına Anında Müdahale