Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta özel bir şirkette çalışan Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki Mehmet Şahin, akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada ısıtıcıdaki elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan talihsiz adama, aile fertlerinin ihbarı sonucu eve gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Kalbi duran Şahin, hemen hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin’in cenazesinin, İğde Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.