Elbistan’da bir inşaatta meydana gelen olayda, beton dökülmesi esnasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir inşaatın temeline beton dökülmesi sırasında yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Murat A. isimli işçi, zemine betonu aktarmada kullanılan beton pompası adlı aracın ucundaki boruyla betonu zemine yaydığı sırada, beton pompasının demir kısmı elektrik tellerine olması gerekenden fazla yakınlaştı. Bu sırada tellerden beton pompasının demir aksamına elektrik atlaması gerçekleşti. Beton pompasıyla temas halinde olan talihsiz işçi, elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Murat A’nın yardımına diğer işçiler koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Murat A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



