Elektrik akımına kapılan 15 inek telef oldu

Afşin’de bir besi ahırında bulunan 15 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Olay, önceki gün Afşin’e bağlı Beyceğiz Mahallesi Kaplankaya Mevkiinde Bayram Sönmez’e ait besi ahırında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre besi ahırında tamirat amaçlı kaynak yapan Bayram Sönmez, ahırdan gelen sesler üzerine çalışmaya ara vererek, ineklerine bakmaya gitti.
Ahıra giren Sönmez, demir boruya bağlı olan ineklerin elektrik akımına kapıldığını gördü. Çevrede bulunan komşularına haber veren besi ahırı sahibi Bayram Sönmez, hayvanlarının telef olmasını engelleyemedi.
Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimi tarafından yapılan incelemenin ardından, besi ahırındaki ineklerin elektrik akımı nedeniyle telef olduğu belirlendi.