Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Bölge 1.Grup’ta mücadele edecek Elbistanspor’un fikstürü belli oldu. Elbistanspor, bu sezonda Türkoğlu Belediyespor, Andırın Yeşildağspor, Gaziantep Ankasspor, Nizipspor, Gaziantep Anadoluspor takımları mücadele edecek. Fikstür ve kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleştirildi.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, fikstür ve kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, “Bölgesel Amatör Futbol Ligi 11.sezonumuz hem Türk futboluna hem amatör camia hem de ülkemize hayırlar getirsin. Dünya, Covid-19 ile ilgili çok sıkıntı çekti, ülkemizde maalesef hissetti. Görünmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de spor ailesi olarak verdik, vermeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düşmez, “BAL Ligi apayrı bir statüde işliyor. 2 bin 500’e yakın maç oynatıyoruz. TFF’nin aşırı isteği, devletimizle görüşmemiz kısa, öz ve sıkıştırılmış bir program yapmayı öngördü. TFF’de bu statü onaylandı. Şartlara göre revize ederek yürüyeceğiz. 17-18 Nisan’da ligin başlayacağını açıkladık. Bugün kadar 120 bin maç oynatmış bir ekibin başı olarak konuşuyorum. 30-40 bin maçtan 120 bin maçlara geldik. Bunu beceren ve yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve görev verdiği Amatör Kuruldur. Ümidim ve duam inşallah o rakamları çok artıracak günleri istiyoruz. Bu ligi inşallah bitirmek ümidindeyiz” diye konuştu.

Çekilen kura sonucunda Elbistanspor, ilk hafta Gaziantep Ankas Spor’la evinde karşılaşacak. İkinci hafta Gaziantep Anadoluspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Elbistanspor, 3.haftada ise Türkoğlu Belediyespor’u evinde ağırlayacak.