Elbistanspor’un açtığı yöresel fuarın tüm gelirleri takıma güç katacak

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, tüm gelirleri kulübe ait olacak şekilde yöresel ürünlerin satışa sunulduğu fuar açtıklarını söyledi.

Başkan Çiftlikli, Elbistan Belediyesi’nin başlattığı ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasına da destek olma adına, ilçe esnafından 200 TL üzeri alışveriş yapanlara Elbistanspor forması hediye edeceklerini belirti.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezonun 17 Nisan’da başlayacağını belirten Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, oluşturdukları iddialı takım için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını hatırlattı. Gelirinin tamamı kulübe ait olmak üzere Çarşı Atik Camii yanında yöresel ürünler fuarı açtıklarını kaydeden Başkan Çiftlikli, “Memleketimizin takımını 3.Lig yolunda daha güçlü kılmak adına çalışmalara var gücümüzle devam ediyoruz. ‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ sloganıyla başladığımız bu sezona, tüm sporcularımızı profesyonel liglerden transfer ederek iddialı bir kadro oluşumu sağladık. Memleketimizin takımını hak ettiği yerlere taşımak için tüm imkanları seferber ediyoruz. ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganımızla birlikte başlattığımız "Yöresel Pazar" kampanyamız kapsamında Çarşı Atık Cami yanında kurulan fuar alanında yapılan alışverişlerin tüm gelirleri Elbistanspor'a ait olacak. Bu sebeple vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya ve şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hedefimiz; memleketimizin takımını ve armasını en başarılı şekilde temsil etmek ve başarıdan başarıya taşımaktır. Şampiyonluk yolunda şehrimizin takımının yanında yol yürüyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin başlattığı ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasında 10 Mart günü düzenlenecek indirim sokağı çalışmasında fuarın kapalı tutulacağının altını çizen Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, “Şehrimiz esnafına sahip çıkma adına ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasına destek olmak üzere önümüzdeki hafta Çarşamba günü başlayacak olan indirim sokağı projesinde yöresel fuar alanını kapalı tutacağız. Esnafımıza Elbistanspor ailesi olarak destek olmak adına; indirim sokağı projesinde yerel esnafımızdan 200 TL ve üzeri alışverişte bulunan herkese Elbistanspor forması hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.