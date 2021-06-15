Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, maç esnasında sürekli istiğfar eden futbolcuların, Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde yemekten zehirlendiklerinin doktor raporuyla belirlendiğini söyledi.

9 futbolcuda gıda zehirlenmesi tespit edildiğini hatırlatan Başkan Çiftlikli, oyuncuların Viranşehir Sanayispor maçının ikinci yarısına çıkacak güçlerinin bile olmadığının altını çizdi.

Oyunculara Elbistan Devlet Hastanesi’nde serum tedaisi uygulandığını aktaran Başkan Çiftlikli, “Elbistanspor kafilesi olarak Viranşehir Sanayi maçı için bir gün önceden Şanlıurfa'ya hareket ettik. 3 gün öncesinde Türkoğluspor ile iyi mücadele ettik. Ama şansız bir şekilde 1-0 kaybettik aynı mücadeleyi sergilemek adına çıktığımız Viranşehir Sanayispor maçında sahada çok kötü, mücadele edemeyen bir Elbistanspor vardı. Futbolcularımız istiğfar ediyor, ikinci yarıya çıkacak güçleri yoktu. Aynı sıkıntılar maç sonrası da devam edince tedbir amaçlı oyuncularımızı Elbistan Devlet Hastanesine götürdük. Maalesef aklımıza bile gelmeyen bir olayla karşılaştık. Futbolcularımız kaldıkları otelde maçtan yaklaşık 3 saat önce yemek yediler” dedi.

Futbolcuların maruz kaldığı gıda zehirlenmesi ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını ifade eden Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, “Futbolcularımızın Viranşehir'de yediği yemekten zehirlendiğini doktor raporuyla öğrendik. Maalesef bu üzücü olayın yaşanmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Biz artık hukuk sürecimizi başlatıp sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu olaya sebebiyet veren kurum ve şahıslardan şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.