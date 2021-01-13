Elbistanspor’dan Ünal’a ziyaret

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiflikli, kulüp yönetimi ile beraber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, takımın son durumu ve özellikle de mali sıkıntıları hakkında Ünal’a bilgi aktaran Başkan Çiftlikli, sponsorluk ve tesisleşme konularıyla ilgili de taleplerini iletti.

Ziyaret sonrasında değerlendirme yapan Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Elbistan'ımızın gururu, medarı iftiharımız, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal beyefendi zor günler geçiren Elbistanspor’umuza sahip çıktı” dedi.

Çiftlikli, “Bizleri makamında misafir eden Sayın Mahir Ünal kulüple ilgili konuları not alarak hem sponsorluk bakımından hem de tesisleşme bakımından ilerleyen dönemde Elbistanspor'a yardımcı olunması için bir dizi görüşmeler yaptı. Sayın Bakanımıza Elbistanspor için yapmış olduğu bu yardımları ve girişimleri nedeniyle camiamız adına teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, Elbistanspor forması hediye edildi.







