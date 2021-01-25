Elbistanspor’dan ‘senin şehrin senin takımın’ kampanyası

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezon hazırlıklarını sürdüren Elbistanspor, maddi açıdan zor günler geçiren kulübe destek sağlama adına bir kampanya başlattı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, ‘senin şehrin senin takımın’ sloganı ile başlattıkları kampanyaya tüm Elbistanlıları destek olmaya davet etti.

Kulübün, bu zor günleri Elbistanlılar ve taraftarların desteği ile aşacağını belirten Başkan Çiftlikli, Elbistanspor adına açılan banka hesabına 250 TL ve üzeri nakdi yardımda bulunanlara lisanslı ürün hediye edileceğini söyledi.

Başkan Çiftlikli, “Kulübümüzün, sezona daha güçlü girmesi ve şampiyon olarak bir üst lige çıkması için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla da özel bir kampanya başlattık. Tüm hemşerilerimizi takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.