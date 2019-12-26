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Elbistanspor’dan forma satış gecesi için destek çağrısı

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiflikli, kulübün kuruluşunun 39.yılına özel 20 bin formanın satılmasının hedeflendiği forma satış gecesi için siyasilere, esnaflara ve vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Elbistanspor’dan forma satış gecesi için destek çağrısı

‘Şimdi Vefa Zamanı’ sloganı ile forma satış gecesi düzenlemeyi planladıklarını belirten Başkan Çiflikli, “Düzenleyeceğimiz Elbistanspor Forma Satış Gecesi için Elbistan’ımızın memleketimizin önde gelen esnafları ile vekilleri Sayın Mahir Ünal’dan ve Sayın Ali Öztunç’tan bizlere destek olmasını istiyoruz. Bu gecede Elbistanspor için sayın vekillerimizden ve değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz.

Kulübümüzün maddi zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde bizlerden desteklerini eksik etmeyen Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkürü bir borç biliriz” dedi.


Yerel Manşetler
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Mustafa 8 saat önce

Diyelim ki 100 bin tane forma satıldı ne olacak, nasıl bir faydası olacak Elbistan'a..

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DAVUT 7 saat önce

BU EKONOMİK KRİZDE HERKES KENDİ DERDİNDE 20 BİN FORMA AŞIRI FAZLA 500 TANE SATILMAZ BİLE

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Eşref ÖNAL -ESKİŞEHİR 2 saat önce

Arkadaşlar ben Elbistanspor forması almak istiyorum ama ne bir mağaza ne de internet satışı var. 3 yıl önce kullandıkları bir gazete facebook sayfası var o kadar. benim gibi Elbistan dışında yaşayan Elbistanlılara yönelik girişimde bulunmaları gerekiyor. Ancak mağaza ve internet satışı ile o rakamlara ulaşılır.

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