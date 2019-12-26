Elbistanspor’dan forma satış gecesi için destek çağrısı

‘Şimdi Vefa Zamanı’ sloganı ile forma satış gecesi düzenlemeyi planladıklarını belirten Başkan Çiflikli, “Düzenleyeceğimiz Elbistanspor Forma Satış Gecesi için Elbistan’ımızın memleketimizin önde gelen esnafları ile vekilleri Sayın Mahir Ünal’dan ve Sayın Ali Öztunç’tan bizlere destek olmasını istiyoruz. Bu gecede Elbistanspor için sayın vekillerimizden ve değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz.

Kulübümüzün maddi zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde bizlerden desteklerini eksik etmeyen Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkürü bir borç biliriz” dedi.