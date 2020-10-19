Elbistanspor’dan Azerbaycan’a destek

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. MHP Elbistan İlçe Teşkilatı ile birlikte Hamza Akbaş Caddesi’ne dev Azerbaycan ve Türk bayrağı astıklarını belirten Çiftlikli, “Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan'layız” dedi.