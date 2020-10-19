banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanspor’dan Azerbaycan’a destek

Elbistanspor, Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Azerbaycan bayrağı asarak destek verdi.

Elbistanspor’dan Azerbaycan’a destek
banner17
 Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. MHP Elbistan İlçe Teşkilatı ile birlikte Hamza Akbaş Caddesi’ne dev Azerbaycan ve Türk bayrağı astıklarını belirten Çiftlikli, “Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan'layız” dedi.

Başkan Çiftlikli, tüm Elbistanlıların da Azerbaycan bayrağı asarak kardeş ülkeye destek olması çağrısında bulundu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanspor’dan Azerbaycan’a Destek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.