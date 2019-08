Elbistanspor’da yeni yönetim belli oldu

Mevcut kulüp başkanı Av. Sertan Davdav, yeniden bu göreve seçilirken Voleybol Kadınlar Ligi’nde bulunan Balıkesir DSİ Voleybol Takımının, yarışma hakları ile birlikte Elbistanspor tarafından alınması kararlaştırıldı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Elbistanspor’un olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağanüstü genel kurul neticesinde tüzük değişikliğine gidilerek; 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 23’e yükseltildi. Dernek üyelerinin ödemekle yükümlü olduğu aidat, aylık 1 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı. Yönetim organlarının dışında 5 kişiden oluşan onur kurulunun oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca olağanüstü kongre neticesinde, Voleybol Kadınlar 1.Liginde Bulunan Balıkesir DSİ Voleybol takımının, 1.Ligde bulunan yarışma haklarının aktif ve pasifi ile kulübümüz tarafından alınmasına ve Türkiye Futbol Federasyonunda “Elbistan Bld Spor” olarak tescil edilmiş kulüp adının “Elbistanspor” olarak değiştirilmesi hususunda Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Mevcut başkan Av. Sertan Davdav’ın yeniden seçildiği olağanüstü kongre sonucunda yeni yönetim kurulu, “Ahmet Özalp (Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi-İş İnsanı- İnşaat Mühendisi), Merve Kaçar (Kervancıoğlu) (İş Kadını (Endüstri Mühendisi), Av.Hasan Sungur (AK Parti Elbistan İlçe Başkanı), Ramazan Kılıç (Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı), Yemliha Özcan (İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı), Süleyman Hamamcı (Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan İlçe Başkan Yrd.), Sermet Yıldız (İş İnsanı, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ), Fatih Çiflikli (İş İnsanı), Yusuf Şahin (Elbistan Bahçeşehir Koleji Kurucusu), Akif Alagöz (İş İnsanı), Kemal Şahin (Elbistan Bakkallar Odası Başkanı), Yunus Ağır (İş İnsanı-Oto Servis Sahibi), Sıtkı Çay (İş İnsanı), Mehmet Gül (Elbistan Belediyesi Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü), Levent Bakoğlu (Öğretmen), Abdülkadir Dedeler (İş İnsanı), Türkmen Yıldırım (İş İnsanı), Murat Cengiz (İş İnsanı), Sercan Baloğlu (İş İnsanı-Mimar), Salim Arslan (İnşaat Mühendisi), Gökhan Karakaş (İşçi) ve Gökhan Çengel (İş insanı)” isimlerinden oluştu.

Kongre sonrasında açıklamada bulunan Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav, “Oluşturulan yeni yönetim kurulu, bu hafta içerisinde bir araya gelerek görev dağılımı yapılacak. Görev dağılımı ile beraber acil konularda karar alınacak ve hem BAL’da mücadele edecek futbol takımımız için hem de Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele edecek voleybol takımımızın kurulması ve bir an önce şehre getirilmesi hususunda adımlar atılacaktır. Toplumun her kesimine hitap eden ve nitelikli kişiler ile çıktığımız bu yolda muvaffak olacağımıza inancımız tam olup, şehrin en büyük marka değerlerinden biri olan Elbistanspor olarak hem alt yapı çalışmalarımız ile şehrimizde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak bir gelişme sürdürmesini ve nitelikli sporcular yetiştirilmesinde, hem de sportif başarılar ile bölgemizde ve ulusal anlamda şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek için elimizden gelen tüm fedakârlığı gerçekleştireceğiz. Ayrıca olağanüstü genel kurula giderek daha güçlü bir yönetim kurulması hususunda ön ayak olan ve kulübün sorunları ile her daim ilgilenen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederiz” dedi.