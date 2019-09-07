Elbistanspor’da teknik heyet belli oldu

Elbistanspor’un teknik yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. Elbistanspor’un teknik sorumluluğuna geçtiğimiz yıl 1920 Maraş Sporu çalıştıran Kadir Ardıç getirildi. Başarılı teknik adam, kişiliği, kimliği ile sporcularına örnek olan bir spor eğitmeni olarak tanınıyor. Türkiye’de 45 kişinin sahip olduğu UEFA Elit A Lisansına sahip olan Kadir Ardıç, Kahramanmaraşspor, 1920 Maraşspor ve birçok amatör takımın alt yapısında ve A takımlarında çalışmış elit spor adamlarından bir tanesi olarak yer alıyor. Başarılı teknik adamın yardımcılığına geçtiğimiz yıl yine beraber çalıştığı Oğuz Kılınç getirildi. Sportif direktörlüğe ise iki yıldır takımı büyük bir özveri ile çalıştıran, BAL’a çıkarken takımın teknik direktörlüğünü yapan Mutlu Doğan getirildi. Mutlu Doğan, takımın antrene edilmesinde ve teknik heyet ile yönetim arasında köprü vazifesi görerek Elbistanspor’a yıllardır verdiği hizmeti devam ettirecek.

Kaleci antrenörlüğüne Aytekin Demirci getirildi. Elbistanspor’un yeni masörü ise, yıllarca profesyonel takımlarda masör olarak çalışan Celaleddin Yenibertiz oldu.











