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Elbistanspor’a forma sponsorluğu desteği

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Elbistanspor’un, sezonun ikinci yarısındaki forma sponsoru, Sönmezler İnşaat oldu.

Elbistanspor’a forma sponsorluğu desteği

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiflikli, kulübün maddi ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Sönmezler İnşaat’la forma sponsorluğu anlaşması yaptıklarını söyledi. Takım antrenörü Mutlu Doğan’la birlikte sponsor firma yetkilisi Refik Sönmez’e teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Çiflikli, Elbistan’da faaliyet gösteren Sönmezoğlu İnşaat firması, maddi ihtiyaç içerisinde olduğumuz dönemde kulübümüze forma sponsoru olarak destekte bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm Elbistanlıları ve Elbistanspor taraftarlarını, yakında açılacak olan Elbistanspor Store’den lisanslı ürün almaya davet ediyorum. Takımızı hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Biz bu mücadelede her daim var olacağız” dedi.

Sponsor firma yetkilisi Refik Sönmez de, “Şehrimizin takımı Elbistanspor’a olan sevgimiz, şehrimize olan sevgimizin bir göstergesidir. Takımımıza elimizden gelen desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” dedi.


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