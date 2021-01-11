Elbistanspor’a destek için açılmıştı, kapatma kararı alındı

Geçen yıl mart ayında açılan; tişört, forma, şapka, sweatshirt, ceket gibi Elbistanspor’a ait lisanslı ürünlerin satışı yapıldığı Elbistanspor Store kapanıyor. Mağazadaki satışların istenilen seviyede olmaması üzerine kulüp yönetimince alınan karar doğrultusunda ürünler de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, maddi açıdan zor günler geçiren kulübe, kentteki iş dünyasından bekledikleri desteği göremediklerini söyledi.

Kulübün ayakta kalması ve daha üst liglerde Elbistan’ı temsil etmesi için sadece kulüp yöneticileri ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda destekçi ile çabaladıklarını belirten Başkan Çiftlikli, “Elbistanspor, bu şehrin marka değerlerinden biridir. Geldiğimiz noktayı da hiç hak etmiyor” dedi.

Futbol kulüplerinin, bir kent için spordan çok daha fazla anlam içerdiğinin altını çizen Başkan Çiftlikli, sitem dolu cümleler kurduğu açıklamasında, “Koca Elbistan’ımız binlerce esnafı, yüzlerce iş adamı, çok büyük ekonomileri yürüten ve ülke ekonomisine bulundukları katkı ve istihdam ile adından söz ettiren ulusal anlamda devleşmiş onlarca şirketin varlığı ile maalesef bir Elbistanspor’a bakamıyor. Bu kulüp sadece yöneticilerin ve bir elin parmağını geçmeyecek destekçisi insanların katkıları ile güç bela ayakta kalmaya çalışıyor. 1 yıldır faaliyette olan ama açıldığı günden bu yana maalesef çok cüzi satışların olduğu Elbistanspor Store mağazamızı kapatma kararını üzülerek almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, mağazada bulunan ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde şehir meydanında dağıtacaklarını sözlerine ekledi.