Elbistanspor, yeni sezona iddialı şekilde hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde hedefe yürüyen bir takım oluşturmak amacıyla teknik patronluğuna Kadir Ardıç’ı getiren Elbistanspor, teknik heyetin ve sportif direktör Mutlu Doğan’ın raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sertan Davdav, Futbol Şube Sorumluları Fatih Çiftlikli ve Yunus Ağır’ın gayretleriyle oyuncu transferlerini gerçekleştirdi.

Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan Elbistanspor, 15 Eylül 2019 Pazar günü saat:15.00’da sentetik çim sahada Malatya İdman Yurdu ile hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon öncesi tüm Elbistan halkından takıma destek olmalarını isteyen Elbistanspor yönetimi yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonunda daha güzel bir futbol ile Elbistan’a heyecan yaşatacakları ifadelerine yer verdi.

“Senin şehrin senin takımın 82 TL ile sen de destek ol” kampanyası

‘Senin şehrin senin takımın 82 TL ile sen de destek ol’ sloganıyla başlatılan destek kampanyası hakkında bilgi veren Elbistanspor yönetimi, yaptığı açıklamada “Aynı zamanda Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan Elbistanspor’un kadro çalışmaları devam etmekte olup Elbistanspor yönetiminin başlatmış olduğu ‘Senin şehrin senin takımın 82 TL ile sen de destek ol’ kampanyası ile toplanacak yardımların takımların maddi sorunlarını çözmesi noktasında yarar beklenmektedir.

Elbistanspor, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirdi

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele edecek Elbistanspor, yeni sezon öncesinde iç ve dış transferde anlaştığı futbolcularla kadrosunu daha da güçlendirdi.

Transferde hareketli günler geçiren Elbistanspor, geçtiğimiz sezonunda takımda yer alan orta saha oyuncusu Volkan Bekci ile yeniden anlaştı. 2.Ligde 95, 3.Ligde, 143 Bölgesel Amatör Ligde ise 23 maçta görev alan orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 43 gol attı.

Elbistanspor, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını 1920 Maraşspor’da, ikinci yarısını ise Cizre Serhatspor ’da geçiren Mehmet Akif Alıcı ile orta sahasını güçlendirdi. 2. ligde 70 maçta, 3. Ligde 154 maçta, Bölgesel Amatör Ligde ise 102 maç görev alan deneyimli orta saha oyuncusu futbolculuk kariyerinde boyunca 11 gol attı.

Kırmızı beyazlılar gol yollarında etkili bir isim olan santrafor Bünyamin Kılınç ile anlaşma imzaladı. Bünyamin Kılınç , 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1920 Maraşspor, ikinci yarısında ise Manisa Sanayispor forması giydi. Gol yollarında etkili bir santrafor olan Bünyamin Kılınç, 2. ligde 107 maçta, 3. ligde 112 maçta, BAL da ise 83 maçta mücadele etti. Oynadığı maçlarda toplam 114 gol atma başarısı gösterdi.

Temsilcimiz geçen sezonun ilk yarısında Dersimspor, ikinci yarısında Cizre Serhatspor ’da geçiren ligin en iyi kalecileri arasında gösterilen Ali Karadeniz ile anlaşma imzaladı. 2. lig tecrübesi de bulunan Ali Karadeniz, 2.ligde 38, 3.ligde 183, BAL da ise 39 maça çıktı.

Kanatlara da takviye yapan Elbistanspor, 2018-2019 sezonunda Araban Belediyespor forması giyen Mehmet Doğan ile anlaştı. Sağ kanatta oynayan Mehmet Doğan, 2.ligde 67, 3. ligde 75, Bölgesel Amatör Ligde ise çıktığı 143 müsabakada 36 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Savunmaya da takviye yapan kırmızı beyazlılar, stoper Muhammed Göksu’ya da kadrosuna kattı. 2018-2019 sezonunda Kilis Belediyespor ve Cizre Serhatspor formalarını giyen stoper, Bölgesel Amatör Ligde 79 maçta forma giydi.

Elbistanspor, her iki kanatta da görev yapabilen Volkan Süer ile anlaştı. 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1920 Maraşspor, ikinci yarısında Çarşıbaşı Belediyespor’da mücadele eden kanat oyuncu Volkan Süer, BAL’da çıktığı 94 maçta 24 gol kaydetti.

Yeni sezon öncesi kanatlara takviye yapan kırmızı beyazlılar, geçen sezon Zaferspor forması giyen kanat oyuncusu Öner Yüzer ile anlaşmaya vardı. Her iki kanatta da oynayabilen Öner Yüzer BAL’da çıktığı 56 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Geçen sezon Bigaspor forması giyen Mazlum Güneş ile anlaşan Elbistanspor, orta sahasını güçlendirdi. Deneyimli orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 11 gol attı.

Yeni sezonda daha güçlü bir orta saha ile mücadele etmek isteyen temsilcimiz Mustafa Maden ile anlaştı. Geçen sezonu 1920 Maraşspor’da geçiren orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 12 gol attı.

Stopere yaptığı takviye ile defansını güçlendiren Elbistanspor, Araban Belediyespor’dan Ali Özdiller ile anlaştı. 3.ligde 18, BAL’da 42 maça çıkan stoper Özdiller, kariyeri boyunca 1 gol attı.

Temsilcimiz, geçen sezon Sarıyahşi’de mücadele eden kanat oyuncusu Süleyman Güçlü anlaştı. Her iki kanatta da oynayabilen Süleyman Güçlü, Bölgesel Amatör Lig’de çıktığı 50 maçta 2 gol kaydetti.

Defans hattını güçlendirmek isteyen Elbistanspor, sağ bek Kubilay Taş ile sözleşme imzaladı. 1920 Maraşspor’da forma giyen sağ bek Kubilay Taş, BAL’da oynadığı 45 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Temsilcimiz yeni sezon öncesinde stoper Alperen Külek ile de anlaşmaya vardı. Geçen sezon 1920 Maraşspor forması giyen stoper Alperen Külek oynadığı 21 maçta 3 gol kaydetti.

Elbistanspor, 2018-2019 sezonunda Samsunspor altyapısında mücadele eden kanat oyuncusu Yağız Şenocak ile anlaşmaya vardı. Elbistanspor’un 3. Ligde mücadele ettiği yıllarda efsaneleşen kalecisi Yunus Şenocak’ın oğlu olan kanat oyuncusu Yağız Şenocak, yeni sezonda Elbistanspor forması giyecek.

Temsilcimiz geçtiğimiz sezon Samsunspor altyapısında forma giyen kaleci Berkay Nizam ile anlaştı.

Sol beke de takviye yapan Elbistanspor, Hasan Güler ile anlaşma imzaladı. Sol bekte görev yapan Hasan Güler, 2018-2019 sezonunda Kırşehir Çayağzıspor’da mücadele etti. BAL’da 60 maça çıkan Güler, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonluk hedefi ile daha güçlü bir orta saha kurmak isteyen Elbistanspor, geçtiğimiz sezon 1920 Maraşspor forması giyen Yusuf İslam Toy ile anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu Yusuf İslam Toy, Bölgesel Amatör Ligde 36 karşılaşmaya çıktı.

Kanatlara takviye yapan kırmızı beyazlılar, 2018-2019 sezonunda Dersim 62 Spor forması giyen Yunus Emre Çoban’ı transfer etti. Sağ ve sol kanatta oynayan Yunus Emre Çoban, BAL’da 15 maça çıktı ve kariyeri boyunca 2 gol attı.

Elbistanspor, geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek oyuncusu Batuhan Ünal ile de sözleşme yeniledi. Sağ bek Batuhan Ünal, BAL’da 19 maça çıktı.

Temsilcimiz, geçen sezon 1920 Maraşspor’da mücadele eden başarılı kanat oyuncusu Hakan Turan Özkul ile anlaşmaya vardı. Sağ ve sol kanatta oynayabilen başarılı kanat oyuncusu Hakan Turan Özkul, Bölgesel Amatör Ligde oynadığı 19 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.











