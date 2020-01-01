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Elbistanspor Voleybol Kulübü yönetiminden sert açıklama

Elbistanspor Kadın Voleybol Kulübü yönetimince, takım hakkında bir siyasi parti tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan anket ve olumsuz yorumlara ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

Elbistanspor Voleybol Kulübü yönetiminden sert açıklama

Sporun evrenselliği ve siyasetten üstün olduğu vurgulanan açıklamada, takımın, destek olmak yerine eleştirel yaklaşımlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın, her çıktığı maçta ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan’ımıza değer katmak için kurulan ve şehrimizi profesyonel bir lig olan Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi’nde yer alan takımımız her çıktığı karşılaşmada Elbistan’ı ve Elbistan halkını temsil etmektedir. Sporun bir kente getireceği ekonomik faydayı, kentin tanıtımında sağladıklarını ve gençlerimizi spora özendirerek gelişimlerinde önemli bir yere sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Elbistan’da oynadığımız karşılaşmalara gelen voleybol severler her karşılaşmamıza çocukları ile gelmekte ve yaşadığımız heyecana ortak olmaktadır.”

‘Yapılan yorumları, anketleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz’ denilen açıklamada, “Gittiğimiz her deplasmanda bir ilçede profesyonel bir kadın voleybol takımının olması insanlarda şaşkınlık ile karşılanmakta ve diğer ilçelere de örnek gösterilmektedir. Bizlere destek olmak yerine sürekli eleştirisel yaklaşımlar ile karşılaştık. Geçtiğimiz günlerde bir siyasi parti tarafından sosyal medyada yapılan anket bunun göstergesidir. Yapılan yorumları, anketleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Çünkü spor evrenseldir, siyasetten üstündür. Bizlere yapılan tüm olumsuzluklara rağmen Elbistan için mücadele etmeye, gençleri spora özendiremeye ve Elbistan’ın tanıtımında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” cümleleri kullanıldı.


Yerel Manşetler
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Elbistanlı 1 saat önce

Herkes haddini bilecek belediye başkanına yalakalik olsun diye pof pofa gerek yok doğru spor evrenseldir ama doğru yerde doğru spor dalı olursa daha seviyeli ve daha güzel olur bölgesel ve coğrafî konum olarak elbistanda voleybol un ne olduğunu sorsan bilmeyen insanlar çıkar voleybol bayan takumi çok yanlış bir secim olmuş kültürel spor ve sosyal etkinlik konusunda hiçbir faaliyeti olmayan elbistan belediyesi önce birkaç dalda altyapı çalışması hazırlasın yumurtadan tavuk çıkmaz civciv çıkar büyür tavuk olur

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