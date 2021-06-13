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Elbistanspor, Viranşehir’den eli boş döndü

Elbistanspor, Viranşehir’den eli boş döndü

Elbistanspor, Viranşehir’den eli boş döndü
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Elbistanspor, Viranşehir’den eli boş döndü

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 2. gruptaki temsilcimiz Elbistanspor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Sanayispor’a 5-0 mağlup oldu.

Viranşehir Sanayispor maça Hasan Zemin, Recep Çoban, Vedat Taşdemir, İbrahim Şekkeli, Burak Tolun, Ömer Ekineken, Nihat Apaydın, Alaattin Közen, İbrahim Halil Talay, Emre Yüce, Lokman Akyıldız, Ziya İnday 11’i ile başladı. 

Elbistanspor ise sahaya Mehmet Dilaver, Mehmet Doğan, İlyas Aksu, Fatih Özen, Semih Kurtulmuş, Sefa Ayvaz, Özgür Meriç Gayretli, Zafer Çuvalcı, Feyzan Furkan Güroğlu, Mete Han Terzi, Onur Kurt ilk 11’i ile çıktı.

Hasan Rıza Akol, Onur Özkan ve Ahmet Mert İlkbahar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında baskısını artıran ev sahibi Viranşehir Sanayispor, 4 gol daha buldu ve maç Viranşehir Sanayispor’un 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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ElbistansporViranşehirden Eli Boş Döndü