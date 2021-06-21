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Elbistanspor, Türkoğlu deplasmanından puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Bölge 2.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, Türkoğlu deplasmanından puansız döndü.

Elbistanspor, Türkoğlu deplasmanından puansız döndü
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Bölgesel Amatör Lig 4.Bölge 2.Grupta, 4.hafta maçları oynandı. Elbistanspor, Türkoğlu Belediyespor’un konuğu oldu. Maçı, Ümit Çakır yönetirken yardımcılıklarını ise Halil Karakuş ve Mehmet Yağcı yaptı. Ali Emir Yolcu ise 4.hakem olarak görev aldı.

Türkoğlu Belediyespor, Elbistanspor karşısında 10.dakikada Hasan Güvendik'ın golü ile 1-0 öne geçti. Elbistan Spor, 34.dakikada Semih Kurtulmuş'un golü ile Türkoğlu Belediyespor karşısında skoru 1-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Türkoğlu Belediyespor, 82.dakikada bulduğu golle Elbistanspor karşısında 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan Türkoğlu Belediyespor, 2.sırada yer alırken, ligde henüz puan alamayan Elbistanspor, 4.sırada yer alıyor.

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ElbistansporTürkoğlu Deplasmanından Puansız Döndü