Elbistanspor, transfere hızlı başladı

Elbistanspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Elbistanspor’da transfer harekatı başladı. Elbistanspor, takımda daha önceden forma giyen futbolcular başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde top koşturan oyuncuları kırmızı beyazlı forma ile buluşturdu.

Elbistanspor, ilk transferini Manavgat Belediyespor ve Plaj Milli Takım oyuncularından Ege Alkan’ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu Ege Alkan, forvet ve forvet arkası olarak Alanyaspor altyapısında yetişmiş, Alanyaspor’da profesyonel olmuş ve Yeni Kemer Belediyespor’da 2017 yılında Akdeniz Bölgesi gol kralı olarak adından söz ettirmeyi bildi.

Elbistanspor’un bir diğer transferi ise genç golcü Cuma Donar oldu. Amatör Milli Takım oyuncusu olan forvet ve kanat oyuncusu Cuma Donar, kırmızı beyaz formayı giyecek. Donar, uzaktan attığı isabetli şutlar ve artistik hareket içeren golleri ile futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim.

Elbistanspor, ön libero mevkiini ise Akçabaat Sebatspor altyapısında yetişen Sefa Ayvaz’la güçlendirdi. Başarılı oyuncu kariyeri boyunca TFF 3.Ligde 69 maçta 5 gol, BAL’da 65 maçta 6 gol, Türkiye Kupasında 7 maçta 2 gol, TFF 2.Ligde ise 5 maçta görev aldı.

AEL Spor ve Elbistanspor altyapısında yetişen, Köyceğiz Belediyespor, Ula Belediyespor ve Menteşe Yerküpespor'da oynayan, Elbistanlı futbolcu Ali Çam da yeni sezonda Elbistanspor'da forma giyecek.

Elbistanspor’un kalesi ise, tecrübeli file bekçisi Seyhun Türe’ye emanet olacak. 2 sezon önce Elbistanspor’da oynayan başarılı file bekçisi Türe’nin, şu ana dek kariyerinde U21 liginde 100 maçı, Türkiye Kupasında 6 maçı, TFF 3.Ligde 82 maçı, TFF 2.Ligde 1 maçı ve Bölgesel Amatör Ligde 130 maçı bulunuyor.

Elbistanspor, hücum hattında Elbistanlı bir isim olan Serkan Kamalak’ı da yeniden kadrosuna kattı. Elbistanspor'da son üç sezondur çeşitli defalar görev yapan, taraftarın da çok sevdiği forvet Serkan Kamalak yeni sezonda da 9 numaralı forması ile gollerine devam edecek.

Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, takımda transfer çalışmalarının süreceğini belirtti.





