Elbistanspor Tanıtım Standı açıldı

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiflikli, Uzun Çarşı girişinde açtıkları Elbistanspor Tanıtım Standında kulübe ait lisanslı forma, çocuk forması, tişört ve kupa gibi ürünlerin satılacağını söyledi.

Yeni sezonla ilgili hazırlıklarına başladıklarını ve şampiyonluğa aday bir takım oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Çiflikli, taraftarların Elbistanspor Tanıtım Standından alışveriş yaparak takıma sahip çıkmalarını istedi.

Başkan Çiflikli, “2020-2021 sezonunda Kahramanmaraş’ı yine Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek güzel ilçemizin göz ağrısı Elbistanspor’umuz her zamankinden daha sahipsiz ve her zamankinden çok daha fazla siz değerli halkımızın desteğine ihtiyacı var. Yeni sezon için birçok takım transfer çalışmalarına bütçelerini ayarlayarak başlamış durumda olup, kulübümüzde var olan belirsizliği korumak adına, yaptığımız istişareler doğrultusunda yeni sezonun çalışmalarına başlamış durumdayız. Yeni sezonda kurulacak takımın giderlerini karşılamak adına başta belirttiğimiz gibi destekleriniz büyük önem arz etmekte. Bu amaçla Himmet Baba Cami yanında bulunan store mağazamız dışında, Uzun Çarşı girişine yeniden Elbistanspor standımızı yerleştirdik ve siz değerli halkımıza şehrin en önemli değerlerinden olan Elbistanspor’umuzun ürünlerini sergilemeye başladık. Lütfen maddi gücü el veren her Elbistanlı hemşerimiz buradan alışveriş yapsın ve el verdiği ölçüde sahipsiz takımımızın maddi sorunlarını aşmamızda bir nebze olsun bizlere katkıda bulunsun. İlk gün yapılan satış miktarı, bu bizleri sevindirdi ve umut aşıladı. Bugünden itibaren her gün standımızda ve şehir dışından ürün siparişi tutarları sayfamızda yayınlanacaktır” dedi.

Güçlü bir takım oluşturmak için her zamankinden fazla desteğe ihtiyaçları olduğunun altını çizen Başkan Çiflikli, “İnanıyoruz ki halkımız bizlerin bu mücadelesine gün geçtikçe artarak katkıda bulunacak ve ürün satışlarından elde edeceğimiz gelirler artacaktır. Standımızdan alışveriş yapan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. İlgi ve alakanın artması adına alışveriş yapan herkesi alışveriş yaptığı ürünler ile etiketleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunması ilgi ve alakanın giderek artmasını sağlayacaktır.

Mali gelirlerin şeffaflaşması adına bu sezon futbol kulübümüze bire bir hangi firma ve vatandaşlarımızın ne kadar miktarda bağış yaptıklarını ve ilerleyen süreçte kimlerin ne kadar bağış yaptığını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yeni sezonla alakalı nasıl bir takım kuracağımız, hedefe oynayan bir takım mı yoksa yine sahipsiz bir Elbistanspor olarak bir üst lige çıkma yolunda umudu az olan bir takım mı kurabileceğimiz siz değerli halkımızın vereceği destekle belirli olabilecektir. El ele verip, hasreti dindirmek ve Elbistan’a 2 sene önce şampiyon olup BAL’a çıkarken oluşan heyecanı oluşturabilmek bütün şehrin kenetlenmesine bağlı olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.