Elbistanspor Store, internet mağazası açıldı

Kulübün lisanlı ürünlerinin yer aldığı Elbistanspor Store’de, tişört, forma, çakmak, şapka, sweatshirt, ceket, kalem gibi ürünlerin internet üzerinden satışı yapılıyor.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde hizmet verecek Elbistanspor Store’nin açılışından önce internet mağazasının hizmete başladığını söyledi.

Tüm Elbistanlıları ve taraftarları, Elbistanspor’a destek olmaya çağıran Başkan Çiftlikli, “Elbistanspor Store, 2020 yılında kulübümüze mail gelir sağlamak ve büyük Elbistanspor taraftarını lisanslı ürünlerle buluşturmak için kurulmuştur. Kurulduğumuz günden bugüne taraftarlarımıza kaliteli ürünleri uygun fiyattan sunarak, 2020 yılı itibariyle Elbistan’da ilk mağazamız ile hizmete başlamıştır. Perakende mağazacılık sektöründe işinde uzmanlaşmış geniş kadromuz ile yolumuza devam ederken her zaman taraftarımıza hizmet etmekten mutluluk duymaktayız” dedi.

Çiftlikli, internet mağazasından alışveriş yapacaklara kapıda ödeme, 7 gün koşulsuz iade ve değişim, ücretsiz kargo, tüm kredi kartlarına 12 taksit, yurtdışı kargo gibi imkanların sunulacağını da belirterek, “İnternet mağazamızda kulübümüze ait tişört, forma, çakmak, şapka, sweatshirt, ceket, kalem gibi ürünler yer alıyor. Önümüzdeki günlerde de Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm Elbistanlıları ve taraftarlarımızı, lisanslı ürünlerimizi satın alarak Elbistanspor’a destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.